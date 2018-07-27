МВД и Росгвардия провели 18 обысков по делу о хищении руководством банка 125 млн рублей Подозреваемых задержали

Полиция и Росгвардия провели 18 обысков по делу о хищении руководителями банка 125 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обыски прошли в нежилых и жилых помещениях в Свердловской области. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и предметы, которые могут быть использованы как доказательства в рамках дела.

По словам Волк, во время расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве 2012 года были обнаружены новые эпизоды нарушения закона. Согласно информации МВД, руководители банка выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным компаниям. Сумма кредитов составила 125 млн рублей. Деньги выдали без какого-либо обеспечения, а после получения их вывели на сторонние счета. По данному факту возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате.

Волк отметила, что собственника банка взяли под стражу. Председатель правления и главный бухгалтер находятся под подпиской, уточнила представитель МВД.

Добавим, ранее в Петербурге прошло 15 обысков. Их провели по делу о незаконном обналичивании денег. Предполагаемого организатора схемы задержали. Дело возбуждено в мае текущего года.