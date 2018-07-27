В Кронштадте открылся для посещения музей-корабль «Беспокойный» А еще на нем возобновят традицию полуденного выстрела из пушки

В Кронштадте открылся для посещения гостей и жителей города музей-корабль «Беспокойный». Об этом в пятницу сообщили в Смольном.

«Беспокойный» — это эскадронный миноносец, он встал в Кронштадте на вечную стоянку у западной стенки Усть-Рогатки. Более 25 лет назад его построили на Северной верфи в Петербурге, корабль входил в состав Балтийского флота. На борту корабля можно познакомиться с образцами вооружения и боевой техники, ракетными установками, артиллерийским системами, минным оружием, а также бытом моряков.

Кроме того, в Кронштадте возобновят традицию полуденного выстрела из пушки. Стрелять будет орудие «Беспокойного».

Отметим, также в пятницу в Кронштадте открыли монумент «Триумф российского флота». Мероприятия приурочены к грядущему Дню ВМФ. В воскресенье в городе также состоится Главный Военно-морской парад ВМФ.