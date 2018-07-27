Все новости

27.07.18 / 13:37 Новости / Петербург и Ленобласть

В Кронштадте открылся для посещения музей-корабль «Беспокойный»

А еще на нем возобновят традицию полуденного выстрела из пушки

Фото instagram.com/kibitov

В Кронштадте открылся для посещения гостей и жителей города музей-корабль «Беспокойный». Об этом в пятницу сообщили в Смольном.

«Беспокойный» — это эскадронный миноносец, он встал в Кронштадте на вечную стоянку у западной стенки Усть-Рогатки. Более 25 лет назад его построили на Северной верфи в Петербурге, корабль входил в состав Балтийского флота. На борту корабля можно познакомиться с образцами вооружения и боевой техники, ракетными установками, артиллерийским системами, минным оружием, а также бытом моряков.

Кроме того, в Кронштадте возобновят традицию полуденного выстрела из пушки. Стрелять будет орудие «Беспокойного».

Отметим, также в пятницу в Кронштадте открыли монумент «Триумф российского флота». Мероприятия приурочены к грядущему Дню ВМФ. В воскресенье в городе также состоится Главный Военно-морской парад ВМФ.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

115 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.