Московская биржа закрылась разнонаправленно

Московская биржа закрылась в пятницу разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился на 0,02% и составил 2292,72 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,26% до 1151,74 пунктов.

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева отметила, что российские фондовые индексы завершают неделю снижением. Индекс Мосбиржи так и не смог преодолеть отметку в 2300 пунктов. Эту задачу спекулянты перенесут на следующую неделю и в понедельник борьба продолжится. Однако для того, чтобы борьба увенчалась успехом, индексы нуждаются в фундаментальной поддержке, а российскому рынку катастрофически не хватает позитивных вестей.

Основная валютная пара евро/доллар также проигнорировала статистику по темпам роста ВВП в США во втором квартале этого года, хотя данные более чем позитивные. Экономика Штатов в указанный период выросла на 4,1%. Торговый диапазон пары сужается. По мнению аналитика, это может быть затишьем перед бурей.