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27.07.18 / 15:10 Новости / Россия и мир / Экономика

Глава Минстроя выступил против достройки домов за счет новых дольщиков

Он назвал такую практику «пирамидой»

Глава Минстроя Владимир Якушев выступил против завершения долгостроев за счет выручки с продаж квартир новым дольщикам. Об этом он заявил в пятницу во время совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве».

Якушев назвал «пирамидой» способ достройки чужих объектов за счет вырученных со своих новых проектов средств. «За счет новых дольщиков достраивать не позволю, никаких поправок в закон от нас, как инициаторов, не ждите», — цитирует министра ТАСС.

Напомним, ранее президентом РФ Владимиром Путиным был подписан закон о новой системе финансирования жилищного строительства. С 1 июля следующего года застройщики не смогут напрямую привлекать средства дольщиков. Продажа недвижимости станет возможна только с помощью эскроу-счетов. До вступления закона в силу использование системы эскроу-счетов будет добровольным. Также застройщики не смогут до завершения строительства использовать в иных целях средства, предназначенные для постройки.

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