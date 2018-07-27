Глава Минстроя выступил против достройки домов за счет новых дольщиков Он назвал такую практику «пирамидой»

Глава Минстроя Владимир Якушев выступил против завершения долгостроев за счет выручки с продаж квартир новым дольщикам. Об этом он заявил в пятницу во время совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве».

Якушев назвал «пирамидой» способ достройки чужих объектов за счет вырученных со своих новых проектов средств. «За счет новых дольщиков достраивать не позволю, никаких поправок в закон от нас, как инициаторов, не ждите», — цитирует министра ТАСС.

Напомним, ранее президентом РФ Владимиром Путиным был подписан закон о новой системе финансирования жилищного строительства. С 1 июля следующего года застройщики не смогут напрямую привлекать средства дольщиков. Продажа недвижимости станет возможна только с помощью эскроу-счетов. До вступления закона в силу использование системы эскроу-счетов будет добровольным. Также застройщики не смогут до завершения строительства использовать в иных целях средства, предназначенные для постройки.