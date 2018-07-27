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27.07.18 / 13:39 Новости / Россия и мир / Экономика

ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Ставка составляет 7,25% годовых

Коллаж АБН

Совет директоров ЦБ на совещании 27 июля решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Об этом регулятор сообщил в пятницу.

Банк прогнозирует возвращение инфляции к уровню 4%, а также годовые темпы роста потребительских цен в 3,5-4% к концу года. Также ожидается временное превышение годовой инфляцией 4% в следующем году из-за увеличения НДС.

Напомним, предыдущее заседание совета директоров прошло 15 июня. Тогда также было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,25%. В последний раз регулятор снижал ставку в конце марта. Тогда ее понизили на 25 базисных пунктов. В настоящее время ЦБ переходит к нейтральной денежно-кредитной политике.

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