Медведев призвал к устранению барьеров на общих рынках ЕАЭС Нужна дополнительная работа

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал к устранению барьеров на общих рынках ЕАЭС. Такое заявление он сделал в пятницу.

Медведев отметил, что страны союза должны обеспечить прозрачные и недискриминационные условия для бизнеса. Он уточнил, что требуется дополнительная работа по устранению препятствий для создания общих рынков.

Также представители государств обсудили реализацию системы маркировки товаров в ЕАЭС. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян заявил о важности проведения согласованной политики цифровой трансформации. По его мнению, в противном случае на рынке Союза появятся новые барьеры и препятствия.

Отметим, ранее страны ЕАЭС договорились о едином пороге беспошлинной торговли в интернете. К 2020 году он должен составить 200 евро. Добавим, встреча ЕАЭС проходит в Петербурге. Жители города жалуются на пробки во второй день саммита.