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27.07.18 / 13:26 Банки / Новости / Петербург и Ленобласть

ЦБ подал иск о банкротстве банка «Советский»

Ранее ЦБ отозвал у банка лицензию

советский банк

Фото realnoevremya.ru

Центробанк РФ подал в Арбитражный суд Петербурга иск о банкротстве банка «Советский». Такие данные в пятницу приводятся в картотеке арбитражных дел.

Дата заседания по иску пока не назначена. Ранее, 3 июля, ЦБ отозвал лицензию у банка. Решение об отзыве объясняли снижением собственных средств кредитной организации.

Напомним, банк «Советский» трижды проходил процедуру санации, но так и не возобновил деятельность. Временную администрацию ввели в компании в 2015 году. Оздоровлением банка занимались «Российский капитал», «Татфондбанк» и Фонд консолидации банковского сектора. По состоянию на 1 июня банк «Советский» имеет 9 млрд рублей работающих активов и 33 млрд рублей проблемных активов. Отрицательный капитал банка составляет около 39 млрд рублей.

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