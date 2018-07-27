ГАТИ вводит новые ограничения движения в Петербурге с понедельника

Государственная административно-техническая инспекция вводит новые ограничения движения в Петербурге с понедельника. Об этом ведомство сообщило в пятницу.

Движение транспорта ограничат на части улицы Труда от Большой Морской улицы до улицы Якубовича с 30 июля по 17 августа. Причина – ремонт дороги.

Также будет закрыть перекресток Малого проспекта В.О и 12-13 линии В.О. до 28 августа. Причина – реконструкция светофора.

До 18 августа ограничат движение по Лиговскому проспекту от площади Восстания до 2-й Советской улицы. Причина – ремонт тротуара.

Кроме этого, из-за размещения строительных лесов движение транспорта будет затруднено на у дома № 13/4 Большого проспекта П.С. Ограничение будет действовать до 18 сентября.