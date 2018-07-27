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27.07.18 / 20:45 Новости / Россия и мир / Экономика

Минтруд решил ежегодно переобучать 80 тыс. предпенсионеров

Чтобы они не остались без работы

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Минтруд решил ежегодно переобучать 80 тыс. предпенсионеров. Об этом в пятницу сообщил глава ведомства Максим Топилин.

Министерство разработает для этого специальную программу, передает ТАСС слова Топилина. Начнут переобучение в следующем году. Министр отметил, что переобучение решили устроить из-за опасения, что люди могут остаться без работы.

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. За него проголосовали члены «Единой России». Остальные партии отказались поддерживать законопроект. Топилин заявил, что на программы повышение квалификации людей предпенсионного возраста выделено 5 млрд рублей.

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