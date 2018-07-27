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27.07.18 / 18:57 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербуржцы жалуются на пробки во второй день саммита ЕАЭС

Говорят о перекрытом КАДе и сложностях попадания в «Пулково»

Скриншот сервиса «Яндекс. Карты» по состоянию на 18:55

Автомобилисты Петербурга жалуются на пробки в городе и винят в них высокопоставленных гостей саммита межправительственного совета Евразийского экономического союза. Сообщения в соцсетях начали появляться в пятницу вечером.

В группе «ДТП и ЧП Петербург» появились сообщения о том, что КАД перекрыт. Также автомобилисты сообщают о трудностях проезда до аэропорта «Пулково».


Также, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», на Московском шоссе произошло ДТП. Пользователи сервиса в «разговорчиках» сообщают о том, что на дорогах в этом районе много силовиков.

Кроме того, указывает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев, на ЗСД закрыли съезд на КАД в сторону Таллинского шоссе. ГИБДД также перекрыла выезд из Пушкина на Витебский проспект. Закрыт участок Московского шоссе. На нем же – пробки на участке от Шушар до Ленсоветовской дороги.

Напомним, саммит проходит в Петербурге в четверг и пятницу. Медведев прилетел в Петербург накануне. Тогда жители города тоже заметили высокую загруженность дорог, которую связали с прибытием премьер-министра.

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