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27.07.18 / 09:10 Новости / Петербург и Ленобласть

В «Пулково» запретили посадку нескольким рейсам из-за делегации Медведева

Симферопольский рейс отправили на посадку во Внуково

Пассажирским рейсам из Хельсинки, Самары и Симферополя не давали приземлиться в «Пулково» из-за прибытия в аэропорт самолетов делегации премьера Дмитрия Медведева. Это произошло накануне вечером, следует из данных мониторингового сервиса Flightradar24.

Самолеты делегации прибыли в четверг в 18:52 и в 19:35. Пока самолеты ждали и принимали, пассажирские воздушные судна не могли приземлиться и оставались в небе. Сообщается, что симферопольский рейс отправили на посадку во Внуково.

Отметим, Медведев прибыл в Петербург на встречу представителей стран ЕАЭС. Основная программа заседания Евразийского межправительственного совета назначена на пятницу. Премьеры ЕАЭС обсудят вопросы цифрового развития и взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, а также вопросы таможенного сотрудничества и улучшения нормативно-правовой базы.

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  1. Сергей 27.07.2018 at 13:34 - Reply

    Новость датирована: 27.07.18 / 09:10 НОВОСТИ / ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНОБЛАСТЬ
    В «Пулково» запретили посадку нескольким рейсам из-за делегации Медведева
    А по тексту: Это произошло в пятницу вечером, следует из данных мониторингового сервиса Flightradar24.
    Самолеты делегации прибыли в 18:52 и в 19:35.
    Внимательнее нужно быть ….. 27.07.2018г.

    • Елена Васильева 27.07.2018 at 13:41

      Спасибо за внимательность, Сергей!

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