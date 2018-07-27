В «Пулково» запретили посадку нескольким рейсам из-за делегации Медведева Симферопольский рейс отправили на посадку во Внуково

Пассажирским рейсам из Хельсинки, Самары и Симферополя не давали приземлиться в «Пулково» из-за прибытия в аэропорт самолетов делегации премьера Дмитрия Медведева. Это произошло накануне вечером, следует из данных мониторингового сервиса Flightradar24.

Самолеты делегации прибыли в четверг в 18:52 и в 19:35. Пока самолеты ждали и принимали, пассажирские воздушные судна не могли приземлиться и оставались в небе. Сообщается, что симферопольский рейс отправили на посадку во Внуково.

Отметим, Медведев прибыл в Петербург на встречу представителей стран ЕАЭС. Основная программа заседания Евразийского межправительственного совета назначена на пятницу. Премьеры ЕАЭС обсудят вопросы цифрового развития и взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, а также вопросы таможенного сотрудничества и улучшения нормативно-правовой базы.