Новак: Россия восстановит добычу нефти в июле на 200-250 тыс. баррелей Относительно ранее сниженных 300 тыс. баррелей

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия восстановит добычу нефти в июле на 200-250 тыс. баррелей. Такое заявление он сделал в пятницу в кулуарах саммита БРИКС.

Восстановление пройдет в рамках сделки ОПЕК+, передает ТАСС. Нефтяные компании России восстановят добычу на 200-250 тыс. баррелей в сутки относительного 300 тыс. баррелей, которые были снижены с октября 2016 года.

Напомним, ранее Россия снизила добычу нефти на 300 баррелей в сутки относительно начала действия сделки. Российские компании стали добывать 10,9 млн баррелей в сутки. В июне страны ОПЕК+ договорились о повышении добычи нефти. Добыча должна вырасти до уровней 100% исполнения обязательств государств по сделке.