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27.07.18 / 14:42 Новости / Россия и мир / Экономика

Новак: Россия восстановит добычу нефти в июле на 200-250 тыс. баррелей

Относительно ранее сниженных 300 тыс. баррелей

Фото: infoportalrf.ru

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия восстановит добычу нефти в июле на 200-250 тыс. баррелей. Такое заявление он сделал в пятницу в кулуарах саммита БРИКС.

Восстановление пройдет в рамках сделки ОПЕК+, передает ТАСС. Нефтяные компании России восстановят добычу на 200-250 тыс. баррелей в сутки относительного 300 тыс. баррелей, которые были снижены с октября 2016 года.

Напомним, ранее Россия снизила добычу нефти на 300 баррелей в сутки относительно начала действия сделки. Российские компании стали добывать 10,9 млн баррелей в сутки. В июне страны ОПЕК+ договорились о повышении добычи нефти. Добыча должна вырасти до уровней 100% исполнения обязательств государств по сделке.

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