Рост ВВП из-за ЧМ-2018, ключевая ставка и отказ в референдуме. Итоги пятницы

ФАС предложила обязать производителей смартфонов устанавливать на гаджеты российские программы, а также ведомство не видит предпосылок для роста цен на топливо для самолетов. Центробанк снова сохранил ключевую ставку и сообщил об ускорении роста ВВП из-за ЧМ-2018. Крым планирует получить из федерального бюджета 125 млрд рублей на ремонт дорог. ЦИК решил не поддерживать инициативу КПРФ о проведении референдума по пенсионной реформе.

ФАС предложила обязать производителей смартфонов предустанавливать российское ПО. Ведомство направило документ на рассмотрение в правительство.

ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне. Она осталась 7,25% годовых.

ЦБ: рост ВВП ускорился из-за ЧМ-2018. Он увеличился на 0,1-0,2 п.п. в годовом выражении.

Крым рассчитывает получить 125 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог. Крымские власти смогут выделить 25 млрд рублей.

В ФАС не видят предпосылок для роста цен на авиатопливо. Ведомство сомневаются в связи роста цен на авиабилеты и весеннего подорожания авиакеросина.

ЦИК не поддержит инициативу КПРФ по проведению референдума по повышению пенсионного возраста. Там заявили, что проблема в формулировки вопроса.