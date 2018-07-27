Рост ВВП из-за ЧМ-2018, ключевая ставка и отказ в референдуме. Итоги пятницы

ФАС предложила обязать производителей смартфонов устанавливать на гаджеты российские программы, а также ведомство не видит предпосылок для роста цен на топливо для самолетов. Центробанк снова сохранил ключевую ставку и сообщил об ускорении роста ВВП из-за ЧМ-2018. Крым планирует получить из федерального бюджета 125 млрд рублей на ремонт дорог. ЦИК решил не поддерживать инициативу КПРФ о проведении референдума по пенсионной реформе.
ФАС предложила обязать производителей смартфонов предустанавливать российское ПО. Ведомство направило документ на рассмотрение в правительство.
ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне. Она осталась 7,25% годовых.
ЦБ: рост ВВП ускорился из-за ЧМ-2018. Он увеличился на 0,1-0,2 п.п. в годовом выражении.
Крым рассчитывает получить 125 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог. Крымские власти смогут выделить 25 млрд рублей.
В ФАС не видят предпосылок для роста цен на авиатопливо. Ведомство сомневаются в связи роста цен на авиабилеты и весеннего подорожания авиакеросина.
ЦИК не поддержит инициативу КПРФ по проведению референдума по повышению пенсионного возраста. Там заявили, что проблема в формулировки вопроса.
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