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27.07.18 / 20:04 Новости / Россия и мир / Экономика

ФАС оштрафовала «Тинькофф мобайл» за недостоверную рекламу

Компания предложила тариф «по всей России» без Крыма

Тарифный кодекс

Фото: consultantplus.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФаС) оштрафовала «Тинькофф мобайл» за недостоверную рекламу. Об этом ведомство сообщило в пятницу.

Компания в рекламе в социальной сети «ВКонтакте» обещала услуги связи без роуминга по всей России. При этом, в рекламе не указано, что предложение не распространяется на Крым и Севастополь.

ФАС выдала предписание «Тинькофф мобайл» о прекращении нарушения. Ведомство передало материалы для возбуждения административного дела и назначения штрафа.

Добавим, ранее ФАС признала виновными в нарушении закона о рекламе «Эвалар» и «Яндекс». «Эвалар» рекламировал на платформе «Яндекс.Директ» «Турбослим». При этом, в рекламе не было указано, что это биологически активная добавка. Ведомство в ближайшее время рассмотрит вопрос о привлечении организаций к административной ответственности.

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