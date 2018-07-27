Стоимость акций Twitter упала на 18% Из-за падения числа пользователей

Стоимость акций Twitter упала на 18,24%. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи в пятницу.

По фиксингу 18.30 часов по московскому времени, стоимость ценной бумаги компании составила $35,11. На открытии торгов в пятницу акция Twitter стоила $37,25, на закрытии в четверг — $42,94.

Напомним, Twitter опубликовал финансовую отчетность за II квартал текущего года. Из него следует, что аудитория социальной сети уменьшилась на 1 млн человек. Ранее организация начала борьбу с фейковыми аккаунтами. В частности, за май и июнь компания заблокировала 70 млн таких аккаунтов.