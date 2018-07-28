Правительство выделило 1,32 млрд рублей на модернизацию производства ИЛ-96 Общая стоимость 1,47 млрд рублей

Правительство выделило 1,32 млрд рублей на модернизацию производства ИЛ-96-400М. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте ведомства в субботу.

Согласно документу, инвестиции выделили Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Она должна внести деньги в уставной капитал дочернего ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» на реконструкцию и техническое перевооружение мощностей.

В справке к постановлению указано, что предполагаемая цена объекта капитального строительства составляет 1,47 млрд рублей. Объект должны ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Отметим, в декабре прошлого года правительство выделило 4 млрд рублей на покупку двух Ил-96-400М. Средства направили Государственной транспортной лизинговой компании. Она должна была купить самолеты у ОАК. Самолеты должны построить к 2021 году.