Кремль подтвердил участие Путина в параде Дня ВМФ в Петербурге И посетит Нахимовское военно-морское училище

Кремль подтвердил участие президента России Владимира Путина в параде Дня ВМФ в Петербурге. Соответствующее сообщение появилось на сайте администрации главы государства в субботу.

Президент привет Главный военно-морской парад в акватории Невы. Также Путин посетит Нахимовское военно-морское училище. Там он осмотрит новый многофункциональный комплекс учебного заведения.

Напомним, ранее о визите Путина в Петербург сообщил «Росбалт». Ранее он принимал парад в Петербурге в прошлом году. Добавим, парад пройдет и в Кронштадте. Кроме кораблей, участие в мероприятиях примут воздушные судна.