Набережные Петербурга помыли шампунями ко Дню ВМФ После праздника их снова вымоют

Набережные Петербурга помыли с помощью специальных шампуней ко Дню ВМФ. Об этом в субботу сообщил комитет по благоустройству города.

Дорожники помыли набережные, спуски к воде и ограждения. В комитете отметили, что работы по подготовке к празднику идут в центре Петербурга, на Васильевском острове, Петроградской стороне и Кронштадте.

Кроме этого, в воскресенье более 100 дворников будут следить за порядком в историческом центре Петербурга и Кронштадте. На Дворцовой площади выставят 26 дополнительных контейнеров для сбора мусора.

Дорожники пропылесосят и вымоют улицы города после праздника. Комитет планирует закончить послепраздничную уборку к 6:00 часов понедельника.

Напомним, в воскресенье состоится празднование Дня ВМФ. В Петербурге и Кронштадте пройдут военно-морские парады. В них примет участие президент России Владимир Путин. Также в качестве гостя в параде будет участвовать военный корабль из Пакистана.