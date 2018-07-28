Набережные Петербурга помыли шампунями ко Дню ВМФ

Набережные Петербурга помыли с помощью специальных шампуней ко Дню ВМФ. Об этом в субботу сообщил комитет по благоустройству города.
Дорожники помыли набережные, спуски к воде и ограждения. В комитете отметили, что работы по подготовке к празднику идут в центре Петербурга, на Васильевском острове, Петроградской стороне и Кронштадте.
Кроме этого, в воскресенье более 100 дворников будут следить за порядком в историческом центре Петербурга и Кронштадте. На Дворцовой площади выставят 26 дополнительных контейнеров для сбора мусора.
Дорожники пропылесосят и вымоют улицы города после праздника. Комитет планирует закончить послепраздничную уборку к 6:00 часов понедельника.
Напомним, в воскресенье состоится празднование Дня ВМФ. В Петербурге и Кронштадте пройдут военно-морские парады. В них примет участие президент России Владимир Путин. Также в качестве гостя в параде будет участвовать военный корабль из Пакистана.
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