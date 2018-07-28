Смольный решил потратить на новогоднее украшение Московского проспекта 16,8 млн рублей. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления».
Заявки на участие принимают до 17 августа. Решение о победителе примут до 20 августа.
Победитель конкурса должен будет предоставить новогодние гирлянды «световая завеса» и «плейлайт» (имитируют падание снега), а также стробоскопические лампы. Подрядчику требуется установить украшения на Московском проспекте до 30 ноября. Также победитель аукциона должен будет обслуживать украшения, а после Нового года – снять их. Предположительно гирлянды будут украшать город до 14 января 2019 года.
Напомним, в прошлом году аукцион на украшение Московского проспекта объявили в октябре. Максимальная стоимость контракта составляла – 40 млн рублей. Отдельно была размещена заявка на украшение остальной части Петербурга. Ее стоимость составила 189,78 млн рублей.
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