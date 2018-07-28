Смольный решил потратить на новогоднее украшение Московского проспекта 16,8 млн рублей Заявки принимают до 17 августа

Смольный решил потратить на новогоднее украшение Московского проспекта 16,8 млн рублей. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления».

Заявки на участие принимают до 17 августа. Решение о победителе примут до 20 августа.

Победитель конкурса должен будет предоставить новогодние гирлянды «световая завеса» и «плейлайт» (имитируют падание снега), а также стробоскопические лампы. Подрядчику требуется установить украшения на Московском проспекте до 30 ноября. Также победитель аукциона должен будет обслуживать украшения, а после Нового года – снять их. Предположительно гирлянды будут украшать город до 14 января 2019 года.

Напомним, в прошлом году аукцион на украшение Московского проспекта объявили в октябре. Максимальная стоимость контракта составляла – 40 млн рублей. Отдельно была размещена заявка на украшение остальной части Петербурга. Ее стоимость составила 189,78 млн рублей.