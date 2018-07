Opera вышла на американскую биржу NASDAQ

Производитель программного обеспечения Opera вышел на американскую биржу NASDAQ.

Стоимость одной акции составила $12. Компания привлекла $115 млн в ходе первичного размещения акций, передает TechCrunch.

