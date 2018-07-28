В «Пулково» подтопило взлетную полосу Из-за ливня

В «Пулково» подтопило взлетную полосу. Об этом очевидцы сообщили в субботу.

Пассажиры аэропорта опубликовали фотографии в социальных сетях. На них видно, что люди босиком проходят большую лужу перед трапом.





Отметим, ранее в субботу на юге Петербурга прошел сильный ливень. Согласно данным онлайн-табло «Пулково», все вылеты происходят по расписанию. Добавим, главный синоптик города Александр Колесов обещал потепление до +30 градусов по Цельсию. Теплая погода должна сохраниться до августа.