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28.07.18 / 18:43 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В «Пулково» подтопило взлетную полосу

Из-за ливня

Фото «ДТП и ЧП Петербург»

В «Пулково» подтопило взлетную полосу. Об этом очевидцы сообщили в субботу.

Пассажиры аэропорта опубликовали фотографии в социальных сетях. На них видно, что люди босиком проходят большую лужу перед трапом.


Отметим, ранее в субботу на юге Петербурга прошел сильный ливень. Согласно данным онлайн-табло «Пулково», все вылеты происходят по расписанию. Добавим, главный синоптик города Александр Колесов обещал потепление до +30 градусов по Цельсию. Теплая погода должна сохраниться до августа.

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