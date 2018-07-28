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28.07.18 / 18:11 Новости / Россия и мир / Экономика

«Российская газета» составила рейтинг самых дешевых автомобилей в России

Первые места у автомобилей Lada

«Российская газета» составила рейтинг самых дешевых автомобилей в России. Июньский топ-10 опубликован в субботу.

Самый дешевый новый автомобиль на российском рынке — Lada Granta. Она стоит 409,0 тыс. рублей.

Следом в рейтинге идут Lada Priora и Lada Granta. Их стоимость составляет 424,9 тыс. рублей и 434,9 тыс. рублей соответственно.

Кроме этого в рейтинг попали Brilliance H230 – за 459,9 тыс. рублей, Lada Kalina – 460,6 тыс. рублей и Datsun on-DO — 461 тыс. рублей. Также в пределах 500 тыс. рублей можно приобрести Lada 4×4, Lada Kalina, Ravon R2 и FAW Oley.

Добавим, ранее страховщики назвали самые угоняемые в России автомобили. Рейтинг возглавили машины марки Toyota. Также популярны у угонщиков Kia, Nissan, Ford и Hyundai.

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