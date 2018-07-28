В Петербурге загорелся ТЦ «Путиловский» Пострадавших нет

В Петербурге загорелся ТЦ «Путиловский». Об этом в субботу сообщили очевидцы.

По информации ГУ МЧС по Петербургу, в здании сгорела сауна фитнес-клуба. Спасатели оперативно справились с возгоранием, передает 78.ru. Пострадавших в происшествии нет.





Добавим, накануне в городе закрыли ТЦ «Светлановский». По сообщению очевидцев, всех людей не улицу вывели вооруженные люди в гражданском. В ТЦ заявили, что причина – претензии прокуратуры к противопожарной безопасности. В прокуратуре не прокомментировали информацию.