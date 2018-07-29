Эрдоган допустил вступление Турции в БРИКС

В ходе визита на саммит БРИКС в Йоханнесбурге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна могла бы присоединиться к этой группе. Его слова в воскресенье приводит издание Hurriyet Daily News.
По словам Эрдогана, страны-участницы БРИКС поддержали эту инициативу, отмечает издание. Глава Турции добавил, что особенно за расширение группы выступает Китай.
Добавим, в настоящий момент в БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. Саммит альянса проходил в Йоханнесбурге 26-27 июля. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что БРИКС не планирует пока увеличивать количество участников. Он отметил, что «организация открыта», однако вопрос вступления новых стран требует «дополнительной проработки», передает РИА Новости.
112 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.