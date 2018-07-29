Эрдоган допустил вступление Турции в БРИКС Участники группы якобы поддержали эту инициативу

В ходе визита на саммит БРИКС в Йоханнесбурге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна могла бы присоединиться к этой группе. Его слова в воскресенье приводит издание Hurriyet Daily News.

По словам Эрдогана, страны-участницы БРИКС поддержали эту инициативу, отмечает издание. Глава Турции добавил, что особенно за расширение группы выступает Китай.

Добавим, в настоящий момент в БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. Саммит альянса проходил в Йоханнесбурге 26-27 июля. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что БРИКС не планирует пока увеличивать количество участников. Он отметил, что «организация открыта», однако вопрос вступления новых стран требует «дополнительной проработки», передает РИА Новости.