На севере Петербурга из-за короткого замыкания эвакуировали ТЦ

Из торгового центра «О’кей» на Выборгском шоссе в Петербурге эвакуировали посетителей. Об этом в воскресенье сообщили в экстренных службах.
Всего на улицу вывели около 200 человек, уточняет РИА Новости. Причина — короткое замыкание в электрощитовой. Пострадавших в результате инцидента нет.
Добавим, ранее в Тосно эвакуировали завод Henkel и работников соседних предприятий. Сообщалось, что территорию предприятия оцепили из-за обнаруженной авиабомбы времен ВОВ. Ее нашли во время земляных работ.
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