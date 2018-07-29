На севере Петербурга из-за короткого замыкания эвакуировали ТЦ Пострадавших нет

Из торгового центра «О’кей» на Выборгском шоссе в Петербурге эвакуировали посетителей. Об этом в воскресенье сообщили в экстренных службах.

Всего на улицу вывели около 200 человек, уточняет РИА Новости. Причина — короткое замыкание в электрощитовой. Пострадавших в результате инцидента нет.

Добавим, ранее в Тосно эвакуировали завод Henkel и работников соседних предприятий. Сообщалось, что территорию предприятия оцепили из-за обнаруженной авиабомбы времен ВОВ. Ее нашли во время земляных работ.