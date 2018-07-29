Минфин США: Рост ВВП страны составит 3% в течение пяти лет А политика ФРС не должна оказать негативного воздействия на экономику

В течение ближайших четырех-пяти лет рост ВВП США составит около 3%, в настоящий момент экономика страны находится в хорошем состоянии. Такое мнение в воскресенье высказал глава Минфина США Стивен Мнучин в интервью Fox News.

Он также выразил надежду, что политика Федеральной резервной системы (ФРС) США не окажет негативного воздействия на экономику, передает ТАСС. По словам Мнучина, регулятор ожидает инфляцию в 2%, в связи с чем базовая процентная ставка, вероятно, будет «слегка повышена».

Добавим, ФРС США повысила базовую процентную ставку в июне. Показатель был увеличен с 1,5–1,75% до 1,75–2%. Также были пересмотрены прогнозы по росту ВВП по итогам года (до 2,8%) и инфляции (до 2,1%). Ранее глава ФРС Джером Пауэлл выступил за постепенное повышение ставки.