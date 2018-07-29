Все новости

29.07.18 / 17:41 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин США: Рост ВВП страны составит 3% в течение пяти лет

А политика ФРС не должна оказать негативного воздействия на экономику

В течение ближайших четырех-пяти лет рост ВВП США составит около 3%, в настоящий момент экономика страны находится в хорошем состоянии. Такое мнение в воскресенье высказал глава Минфина США Стивен Мнучин в интервью Fox News.

Он также выразил надежду, что политика Федеральной резервной системы (ФРС) США не окажет негативного воздействия на экономику, передает ТАСС. По словам Мнучина, регулятор ожидает инфляцию в 2%, в связи с чем базовая процентная ставка, вероятно, будет «слегка повышена».

Добавим, ФРС США повысила базовую процентную ставку в июне. Показатель был увеличен с 1,5–1,75% до 1,75–2%. Также были пересмотрены прогнозы по росту ВВП по итогам года (до 2,8%) и инфляции (до 2,1%). Ранее глава ФРС Джером Пауэлл выступил за постепенное повышение ставки.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,150 seconds.