Минобороны подготовило 8 тыс. комплектов парадной формы ко Дню ВМФ В год выпускает «миллионы комплектов»

Вещевое управление министерства обороны РФ подготовило около 8 тыс. комплектов парадной формы для военных ко Дню ВМФ. Об этом накануне сообщил глава подразделения полковник Валерий Кудрявцев в эфире «Эхо Москвы».

При этом ежегодно вещевое управление выпускает «миллионы комплектов всех видов военной формы», передает ТАСС. Добавим, День ВМФ проходит в Петербурге и городах, где дислоцируются штабы флотов, в воскресенье, 29 июля.

Ранее в Северной столице завершился Главный военно-морской парад по случаю праздника. В нем в том числе приняли участие президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. В параде участвовали более 4 тыс. моряков и летчиков, а также порядка 40 боевых кораблей и катеров.