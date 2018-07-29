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29.07.18 / 14:41 Новости / Петербург и Ленобласть

В Ленобласти горела ферма на площади 820 кв. м

Никто не пострадал

В деревне Шакитцы в Сланцевском районе Ленинградской области горела ферма на площади 820 кв. м. Об этом в воскресенье сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило около 07:20, а справиться с огнем пожарные смогли к 09:11. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее Рослесхоз предупредил о риске лесных пожаров в Ленобласти в выходные. Средний и высокий уровень пожарной опасности ожидается из-за погоды. В ведомстве отметили, что пожары могут возникнуть даже от незначительных источников огня.

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