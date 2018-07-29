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29.07.18 / 19:03 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Рабочая неделя в Петербурге начнется с жары до +30 градусов

Без дождей

Фото АБН

В понедельник, 30 июля, в Петербурге ожидается жаркая погода – температура воздуха днем составит +28…+30 градусов. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, дождей в городе не будет. Ветер при этом будет восточный и юго-восточный днем умеренный.

Между тем во вторник столбик термометра поднимется до +29 градусов. Осадков также не ожидается. Добавим, по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, жаркая погода сохранится и в августе.

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