Депутату ЗакСа Петербурга под дверь приемной подбросили мертвых уток – очевидцы И попросили остановить загрязнение реки Новая

Неизвестные положили мертвых уток возле дверей приемной депутата Законодательного собрания Петербурга Сергея Никешина. Об этом в воскресенье сообщили очевидцы в социальных сетях.

На двери приемной также прикрепили листок с просьбой помочь остановить загрязнение реки Новая. Добавим, приемная депутата находится на проспекте Ветеранов.

Ранее очевидцы сообщили о массовой гибели уток в реке Новая в Кировском районе Петербурга. В городском комитете по природопользованию сообщили, что причиной случившегося могло стать отравление сине-зелеными водорослями. В свою очередь специалисты института озероведения РАН взяли пробы воды, писала «Фонтанка».