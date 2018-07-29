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29.07.18 / 15:54 Новости / Петербург и Ленобласть

Депутату ЗакСа Петербурга под дверь приемной подбросили мертвых уток – очевидцы

И попросили остановить загрязнение реки Новая

Фото: «Красивый Петербург»

Неизвестные положили мертвых уток возле дверей приемной депутата Законодательного собрания Петербурга Сергея Никешина. Об этом в воскресенье сообщили очевидцы в социальных сетях.

На двери приемной также прикрепили листок с просьбой помочь остановить загрязнение реки Новая. Добавим, приемная депутата находится на проспекте Ветеранов.

Ранее очевидцы сообщили о массовой гибели уток в реке Новая в Кировском районе Петербурга. В городском комитете по природопользованию сообщили, что причиной случившегося могло стать отравление сине-зелеными водорослями. В свою очередь специалисты института озероведения РАН взяли пробы воды, писала «Фонтанка».

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