В Москве проходит митинг против повышения пенсионного возраста Он уже собрал 5 тыс. участников

На проспекте Академика Сахарова в Москве проходит митинг «Против грабежа», участники протестуют против повышения пенсионного возраста. Мероприятие проходит в воскресенье.

По данным «Белого счетчика» на 14:45 по московскому времени, на территорию митинга пришли около 5 тыс. участников. Акцию организовала Либертарианская партия. В ней также принимает участие политик Алексей Навальный.

Накануне в российских городах также прошли митинги против повышения пенсионного возраста в РФ. В частности, в Петербурге мероприятие организовала КПРФ. По данным ГУ МВД по Петербургу, в ней приняли участие около 1,5 тыс. человек. Нарушений зафиксировано не было.