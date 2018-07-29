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29.07.18 / 15:00 Новости / Общество / Россия и мир

В Москве проходит митинг против повышения пенсионного возраста

Он уже собрал 5 тыс. участников

На проспекте Академика Сахарова в Москве проходит митинг «Против грабежа», участники протестуют против повышения пенсионного возраста. Мероприятие проходит в воскресенье.

По данным «Белого счетчика» на 14:45 по московскому времени, на территорию митинга пришли около 5 тыс. участников. Акцию организовала Либертарианская партия. В ней также принимает участие политик Алексей Навальный.

Накануне в российских городах также прошли митинги против повышения пенсионного возраста в РФ. В частности, в Петербурге мероприятие организовала КПРФ. По данным ГУ МВД по Петербургу, в ней приняли участие около 1,5 тыс. человек. Нарушений зафиксировано не было.

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