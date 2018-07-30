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30.07.18 / 10:06 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге на 11 месяцев закрыли станцию метро «Академическая»

Проведут капитальный ремонт

Станцию «Академическая» петербургского метрополитена закрыли на капитальный ремонт, который по плану продлится 11 месяцев. Это произошло в понедельник, 30 июля.

Во время ремонта специалисты обновят гидроизоляцию крыши, полов и тамбуров, а также отремонтируют наклонный ход и обновят гидроизоляцию тоннеля. Кроме того, будет заменена поврежденная облицовочная плитка, установлены новые светильники, а на мрамор нанесут антивандальное покрытие.

Добавим, на время ремонта станции в Петербурге изменятся трассы маршруток. В первую очередь это коснется маршрутов К-93 и К-131. Помимо этого, продлят маршруты автобусов и трамваев.  Так, автобусный маршрут №61 продлят до станции «Политехническая», а трамвайный маршрут №61 – до станции «Выборгская».

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