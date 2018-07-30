Алексей Венедиктов покинул совет директоров «Эха Москвы» Теперь миноритариев в совете директоров будет представлять его заместитель Екатерина Годлина

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов покинул совет директоров радиостанции. Об этом он сообщил в понедельник.

По словам Венедиктова, теперь миноритариев в совете директоров будет представлять его заместитель Екатерина Годлина. В комментарии RNS журналист пояснил, что на его решение повлиял принятый бюджет «Эха Москвы» на следующий год. «Я голосовал против решения о том, чтобы брать новые кредиты», — сказал он.

Отметим, радиостанция представляет собой закрытое акционерное общество. На данный момент 66% акций «Эха Москвы» находятся во владении «Газпром-медиа». Остальные 34% поделены между журналистами компании, в частности, 18% принадлежат Венедиктову.