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30.07.18 / 11:28 Новости / Россия и мир

Производитель водки Beluga покупает 80% винодельни «Вилла Романов»

Сделка оценивается в $20 млн

Фото: polzovred.ru

Один из крупнейших производителей водки в России Beluga Group покупает 80% винодельческого хозяйства «Вилла Романов». Об этом в понедельник пишет «Коммерсантъ».

По словам основного владельца группы Александра Мечетина, сделка получила одобрение ФАС и находится в завершающей стадии. Стоимость актива он не раскрывает. Источник издания говорит, что сумма сделки составила более $20 млн.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 39% в ООО «Вилла Романов» принадлежит Андрею Романову, еще 61% находится у Светланы Малаховой. По словам Мечетина, после завершения сделки с Beluga Group Романов останется партнером проекта.

Как отмечает «Ъ», у «Виллы Романов» есть 1 тыс. га земель на Таманском полуострове. При этом на 231 га уже высажены виноградники европейских сортов, первый урожай с которых был получен в 2016 году. По итогам 2017 года продажи «Виллы Романов» составили порядка 57,62 млн рублей.

По словам главы Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича, винодельня – «одна из самых современных и новых в стране». Она выпускает вино в среднеценовом и премиальном сегментах. Мощности предприятия составляют около 2,5 млн бутылок тихих и игристых вин. Beluga Group планирует увеличить объем выпуска до 5 млн бутылок в год в течение пяти-семи лет.

Добавим, в настоящий момент у Beluga Group есть собственные марки вин — тихое «Арбатское» и игристое Vogue. Их выпускают по контракту на мощностях предприятия «Кубань-вино» (входит в «Ариант»).

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