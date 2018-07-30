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30.07.18 / 15:30 Новости / Россия и мир

Coca-Cola в РФ назначила нового гендиректора

Им стал Александар Ружевич

Новым генеральным директором Coca-Cola HBC в России назначен Александар Ружевич. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Он сменил на этой должности Стефаноса Вафеидиса. Последний занимал кресло гендиректора Coca-Cola HBC в России с 2009 года.

В компании добавили, что Александар Ружевич начал работу в Coca-Cola HBC в 1998 году на позиции торгового представителя. В 2016 году он занял должность гендиректора компании в Сербии и Черногории. Причины смены генерального директора Coca-Cola в России в пресс-службе не уточнили.

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