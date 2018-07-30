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30.07.18 / 17:55 Новости / Россия и мир / Экономика

Долг авиакомпаний российским пассажирам составил 10,2 млн евро

Во всем мире размер компенсаций должен составить 1,9 млрд евро

В 2018 году авиакомпании задолжали российским пассажирам за задержанные или отмененные рейсы 10,2 млн евро. О таких результатах исследования сообщила компания AirHelp в четверг.

От задержек, отмен рейсов и овербукинга во всем мире в этом году пострадали 4,5 млн пассажиров. Общий размер компенсаций должен составить 1,9 млрд евро. В России с января были отменены и задержаны 336 рейсов – пострадали 27,7 тыс. пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что болельщикам ЧМ-2018 авиакомпании задолжали 5 млн евро. В период с 12 июня по 15 июля были задержаны или отменены более 12 тыс. рейсов, связанных с городами проведения матчей. Компенсация полагается 13,5 тыс. пассажиров.

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