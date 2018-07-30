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30.07.18 / 21:26 Новости / Россия и мир / Экономика

«Газпром» отменил закупку труб за 22,6 млрд рублей

О причинах отказа пока не сообщается

Фото АБН

Компания «Газпром» отказалась отменила пять запросов на поставку труб для магистрального газопровода Сахалин – Хабаровск  Владивосток. Об этом в понедельник сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что планируется закупить трубы за 22,684 млрд рублей до октября. О причинах отказа пока не сообщается.

Отметим, газопровод Сахалин – Хабаровск  Владивосток расширяют, чтобы обеспечить прокачку 20 млрд кубометров природного газа ежегодно. При этом планируется обеспечить дополнительные поставки в Хабаровск и Владивосток. Также рассчитывают сформировать поток газа на экспорт. В рамках строительства магистрали «Газпром» собирается построить пять компрессорных станций мощностью 377 мВт и проложить 380 км труб.

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