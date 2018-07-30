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30.07.18 / 16:10 Новости / Петербург и Ленобласть

Командующего войсками ЗВО Картаполова назначили заместителем Шойгу

Полтавченко поздравил Картаполова и наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото АБН

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего командующего войсками Западного военного округа Андрея Картапалова замминистра обороны – начальником главного военно-политического управления ВС России. Соответствующий документ обнародовали в понедельник.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поздравил Картаполова и наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством». Также его наградили знаком «За заслуги перед Кронштадтом». После назначения на новую должность Картаполов покинет Петербург.

Отметим, Картаполов стал командующим войсками ЗВО в 2015 году. В 2014 году он участвовал в военной операции, в результате которой Крым присоединился к РФ. А в 2016-2017 годах он командовал российской группировкой войск в Сирии.

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