Московская биржа закрылась в зеленой зоне Индекс Мосбиржи – 2295,72; индекс РТС – 1162,42

Московская биржа в понедельник закрылась в плюсе. Индекс Мосбиржи увеличился на 0,13% до 2295,72пунктов. Индекс РТС вырос на 0,93% и составил 1162,42 пункта.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что российский фондовый рынок в начале недели смотрится неоднородно. Индекс МосБиржи находится в непосредственной близости от 2300 пунктов, но ввиду смешанного внешнего фона желающих продолжать покупки маловато. На текущий момент рублевый индикатор консолидируется в пределах 2270-2295 пунктов, индекс РТС – в границах 1140-1165 пунктов.

Если внешний фон позволит, то рынок вернется к покупкам. Тогда индекс МосБиржи сможет пойти к 2350 пунктам совершенно свободно. Если же внешняя конъюнктура ухудшится, то рынок уйдет в коридор консолидации 2200-2275 пунктов.