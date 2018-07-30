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30.07.18 / 18:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в зеленой зоне

Индекс Мосбиржи – 2295,72; индекс РТС – 1162,42

Коллаж АБН

Московская биржа в понедельник закрылась в плюсе. Индекс Мосбиржи увеличился на 0,13% до 2295,72пунктов. Индекс РТС вырос на 0,93% и составил 1162,42 пункта.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что российский фондовый рынок в начале недели смотрится неоднородно. Индекс МосБиржи находится в непосредственной близости от 2300 пунктов, но ввиду смешанного внешнего фона желающих продолжать покупки маловато. На текущий момент рублевый индикатор консолидируется в пределах 2270-2295 пунктов, индекс РТС – в границах 1140-1165 пунктов.

Если внешний фон позволит, то рынок вернется к покупкам. Тогда индекс МосБиржи сможет пойти к 2350 пунктам совершенно свободно. Если же внешняя конъюнктура ухудшится, то рынок уйдет в коридор консолидации 2200-2275 пунктов.

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