Московская биржа начала торги понедельника в красной зоне Индекс МосБиржи - 2288,29; РТС - 1147,92

В понедельник торги на Московской бирже начались в красной зоне. Индекс МосБиржи к открытию составил 2288,29 пунктов, индекс РТС — 1147,92 пунктов.

По данным на 10:10 по московскому времени, рублевый индекс теряет 0,61% и торгуется на отметке 2278,82 пунктов. В то же время долларовый индекс опустился на 0,52% — до 1145,65 пунктов.

Аналитик «Альпари» Владислав Антонов отмечает, что в понедельник экономический календарь для Европы и США пустой. Это значит, что внимание участников рынка будет приковано к динамике цен на нефть и доходности американских облигаций.

Рынок оценил риски, связанные с санкциями США против Ирана, поэтому трейдеры ждут новых драйверов для движения на протяжении 11,5 дней. Текущая техническая картина выше часового периода складывается против покупателей. Если цена опустится ниже $73,75, то возобновятся продажи фьючерсов на нефть с целью $72,60. Если по нефти сохранится текущая восходящая динамика в рамках коррекции, то целью для покупателей выступит уровень $75,05, полагает эксперт.

Между тем при снижении цен на нефть по рублю стоит ожидать ослабления к доллару до отметки 63,25 рублей, а к евро — до 73,62 рублей. При сохранении восходящего канала коррекции покупатели в рубле попытаются сегодня протестировать уровень 62,50 рублей за доллар США.