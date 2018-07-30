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30.07.18 / 20:24 Новости / Россия и мир / Экономика

Путин отменил штрафы за невозвращение валютной выручки

Компании должны быть включены в согласованный с Минфином перечень ФНС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене штрафов для санкционных компаний за невозвращение валютной выручки. Документ опубликовали в понедельник.

Закон касается компаний-экспортеров, которые попали под западные санкции и счета которых заморозили. При этом компании, не включенные в перечень ФНС, от штрафов не освобождаются.

Напомним, ранее аналитики «Райффайзенбанка» сообщили, что смягчение валютного контроля в отношении санкционных компаний-экспортеров может повлиять на рост доллара до 65 рублей. Поправки, смягчающие валютный контроль, Госдума приняла в начале июля в третьем чтении. Напомним, в 2014 году появилось неформальное требование к частным компаниям продавать валютную выручку на рынке. Тогда стоимость доллара достигла 80 рублей, а евро – 100 рублей.

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