Путин отменил штрафы за невозвращение валютной выручки Компании должны быть включены в согласованный с Минфином перечень ФНС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене штрафов для санкционных компаний за невозвращение валютной выручки. Документ опубликовали в понедельник.

Закон касается компаний-экспортеров, которые попали под западные санкции и счета которых заморозили. При этом компании, не включенные в перечень ФНС, от штрафов не освобождаются.

Напомним, ранее аналитики «Райффайзенбанка» сообщили, что смягчение валютного контроля в отношении санкционных компаний-экспортеров может повлиять на рост доллара до 65 рублей. Поправки, смягчающие валютный контроль, Госдума приняла в начале июля в третьем чтении. Напомним, в 2014 году появилось неформальное требование к частным компаниям продавать валютную выручку на рынке. Тогда стоимость доллара достигла 80 рублей, а евро – 100 рублей.