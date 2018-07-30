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30.07.18 / 17:02 Новости / Петербург и Ленобласть

Невский проспект будут частично перекрывать в августе из-за ремонта

По будням – частично ограничивать движение, по выходным – полностью перекрывать ремонтируемые участки

С 1 августа начинается второй этап ремонта Невского проспекта. Во время работ некоторые участки проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского будут перекрыты для движения транспорта, сообщает в понедельник комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Сообщается, что в будние дни движение по различным участкам проспекта будет ограничено, а в выходные – полностью перекрыто. С 1 по 6 августа будут ремонтировать участок от площади Восстания до проспекта Бакунина, до 13 августа – следующий участок до Перекупного переулка, и с 17 по 27 августа работы будут проводиться от Перекупного переулка до площади Александра Невского.

Отметим, первый этап ремонта Невского проспекта прошел до чемпионата мира по футболу. Тогда отремонтировали участок от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. Общая стоимость двух этапов ремонта составляет 216 млн рублей. Подрядчиком выступает АО «ВАД». Всего в 2018 году правительство Петербурга выделило на ремонт дорог 5 млрд рублей. В план входят около 100 адресов.

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