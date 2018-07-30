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30.07.18 / 19:54 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге будут штрафовать за неоплаченную парковку

Законопроект предусматривает 60 дней переходного периода

За несвоевременную оплату парковки в центре Петербурга водителей будут штрафовать. Соответствующий законопроект в понедельник приняла Госдума  в третьем чтении.

Зона платной парковки действует в Петербурге с 2015 года, однако до настоящего времени нарушители не несли наказания за уклонение от штрафа. В законопроекте предусматривается штраф за несвоевременную оплату парковки. Документ также предполагает переходный период к новой системе сроком в два месяца.

Отметим, создание зоны платной парковки обошлось Петербургу в 236 млн рублей. Доходы с водителей на данный момент составили 282 млн рублей. За весь период работы зоны платной парковки было сформировано более 550 тыс. постановлений об административных правонарушениях.

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