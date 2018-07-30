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30.07.18 / 21:56 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Смольный предложил Китаю построить в Петербурге гостиницу «Пекин»

Власти поддержат и другие совместные с КНР проекты в городе – например, легкорельсовый трамвай

Вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов предложил на встрече с вице-мэром Пекина Ян Бином построить в Петербурге гостиницу в национальном китайском стиле. Об этом в понедельник сообщили в городском правительстве.

Также Говорунов пообещал, что петербургские власти поддержат и другие совместные проекты в городе. В их числе – строительстве линий легкорельсового транспорта. Также стороны обсудили обеспечение безопасности в метрополитене.

Добавим, в феврале петербургские туроператоры пожаловались на падение прибыли от безвизового режима с Китаем. По словам представителей туристических компаний, сначала соглашение о безвизовых поездках приносило петербургским туроператорам доходы, но в последнее время туроператоры вынуждены работать в «минус», при том, что поток туристов из Китая растет.

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