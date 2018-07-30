Смольный предложил Китаю построить в Петербурге гостиницу «Пекин»

Вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов предложил на встрече с вице-мэром Пекина Ян Бином построить в Петербурге гостиницу в национальном китайском стиле. Об этом в понедельник сообщили в городском правительстве.
Также Говорунов пообещал, что петербургские власти поддержат и другие совместные проекты в городе. В их числе – строительстве линий легкорельсового транспорта. Также стороны обсудили обеспечение безопасности в метрополитене.
Добавим, в феврале петербургские туроператоры пожаловались на падение прибыли от безвизового режима с Китаем. По словам представителей туристических компаний, сначала соглашение о безвизовых поездках приносило петербургским туроператорам доходы, но в последнее время туроператоры вынуждены работать в «минус», при том, что поток туристов из Китая растет.
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