Петербург начнет рабочую неделю с жары и без дождей Температура воздуха составит от +28 до +30 градусов

Рабочая неделя в Петербурге начнется с жаркой погоды, столбик термометра днем в понедельник поднимется до +28…+30 градусов. Об этом свидетельствуют данные Северо-Западного УГМС.

При этом, по прогнозу синоптиков, дождей в городе не ожидается. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный умеренный.

Во вторник и среду в Петербурге также сохранится жара. Температура воздуха днем в эти дни составит от +27 до +29 градусов. Дождей синоптики не ожидают. Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщал, что начало августа также будет теплым.