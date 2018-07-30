Российские авиакомпании опасаются подорожания билетов на 10% из-за повышения НДС Налоговая нагрузка на авиакомпании вырастет на 20 млрд рублей

Вместе с предложением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России обнулить НДС на региональные рейсы в обход Москвы власти рассматривают возможность повышение ставки на полеты через столицу с 10% до 20%. Об этом в понедельник пишет «Коммерсантъ».

По подсчетам Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), этот шаг принесет бюджету порядка 37 млрд рублей. Это в свою очередь увеличит налоговую нагрузку на авиакомпании и приведет к росту тарифов по всем направлениям на 8-10%. При этом сохранение тарифов на прежнем уровне сделает отрасль убыточной.

По информации АЭВТ, всего на фоне обнуления НДС для региональных рейсов через Москву рассматриваются три вероятных пути: обнуление, сохранение льготной ставки в размере 10% и повышение ее до 20%. По словам источников «Ъ», последний вариант первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов уже предложил премьеру РФ Дмитрию Медведеву. В Минфине изданию не ответили.

Добавим, с 2015 года внутренние авиарейсы в России облагаются НДС по льготной ставке в 10%. При этом для Крыма и Калининграда действует нулевая ставка. Правительство также решило обнулить НДС для полетов на Дальний Восток. Потери бюджета от этих льгот оцениваются в 34 млрд рублей ежегодно, отмечает «Ъ».