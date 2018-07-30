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30.07.18 / 09:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Россия вошла в топ-10 стран с самым дешевым бензином

Первое место у Венесуэлы

Фото АБН

Россия заняла десятое место в рейтинге государств с самым дешевым бензином А-95, литр бензина в РФ в среднем стоит $0,72. Об этом стало известно в понедельник из материала Bloomberg.

Первую строчку в рейтинге занимает Венесуэла, где за 1 литр бензина А-95 нужно будет заплатить менее $0,01. Второе место у Ирана, жители которого платят за литр топлива около $0,28, третий — Кувейт с бензином А-95 по $0,35 за литр. Самый дорогой бензин оказался в Гонконге ($2,10), Норвегии ($2,02) и Нидерландах ($1,93).

Ранее был представлен рейтинг доступности бензина в европейских странах. Россия заняла в нем 16 место – россияне на среднюю зарплату могут купить около 853 литров бензина. На первой строчке оказался Люксембург (2,7 тыс. литров бензина). В первой пятерке также Норвегия, Австрия, Великобритания и Швеция.

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