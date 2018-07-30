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30.07.18 / 11:01 Новости / Россия и мир

Российский рынок «легковушек» с пробегом вырос на 2% за январь-июнь

Лидер – Lada

По итогам первых шести месяцев 2018 года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил около 2,54 млн единиц, что на 2% больше год к году. Такие данные в понедельник приводит «Автостат».

По подсчетам агентства, лидером в этой категории автомобилей остается Lada. За январь-июнь в России было продано около 660,5 тыс. поддержанных авто этой марки. Этот показатель составляет 26% от общего объема рынка за указанный период. В тройке лидеров также Toyota (286,5 тыс. авто) и Nissan (140,9 тыс. машин).

Ранее сообщалось, что в Петербурге лидером продаж среди подержанных «легковушек» стал Ford Focus. По данным «Автостата», за январь-май в городе было продано около 3 тыс. подержанных авто этой модели. Вторую строчку занял Hyundai Solaris с показателем 1,66 тыс. проданных авто с пробегом. Третьим стал Volkswagen Polo — 1,5 тыс. авто.

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