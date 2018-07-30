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30.07.18 / 11:57 Банки / Новости / Россия и мир

Сбербанк запустил сервис доставки «под ключ» для малого бизнеса

Партнерами стали Shiptor и «Зест-Экспресс»

Сбербанк запустил сервис доставки «под ключ» для малого бизнеса «Мои документы». Об этом в кредитной организации сообщили в понедельник.

Партнерами проекта стали курьерские службы Shiptor и «Зест-Экспресс». Сервис предоставляет услуги по доставке, хранению и обработке заказов.

В Сбербанке пообещали предоставить клиентам персонального менеджера и техподдержку. Рассчитать стоимость доставки можно на сайте при помощи калькулятора на странице сервиса.

В настоящий момент «Мои документы» доступны клиентам из Москвы и Подмосковья, Казани, Воронежской и Новосибирской областей. При этом доставка осуществляется по территории всей России. В Сбербанке отметили, что в будущем подключат услугу заказа и к другим регионам.

Ранее Сбербанк запустил сервис сурдоперевода. В настоящее время услуга действует в 24 городах и предоставляется бесплатно. Переводчик русского жестового языка подключается удаленно и помогает клиенту задать вопрос и получить ответ.

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