Выручка «Макдоналдс» в России упала впервые за 19 лет Чистая прибыль сократилась в 1,5 раза

Выручка ООО «Макдоналдс» впервые за 19 лет в России показала годовое снижение. Об этом в понедельник сообщает РБК.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании составила 2,88 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом она снизилась в 1,5 раза. При этом выручка сократилась на 0,8% и составила 66,27 млрд рублей.

Отметим, гендиректор российского подразделения «Макдоналдс» Алексей Семенов в прошлом году заявлял, что компания планирует открыть 50 новых точек в России в 2018 году. В 2017 году открылось такое е количество ресторанов. «Макдоналдс» работает в России с 1990 года. В настоящее время в стране насчитывается около 650 точек сети.